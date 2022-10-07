Темпы и объемы военного производства в России значительно упали из-за тотальных санкций против страны. Однако некоторые виды вооружения они еще могут производить, поскольку они полностью отечественного производства.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о том, что Резников обратился к российским офицерам с призывом спасти свою страну от трагедии.

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Россия до сих пор может производить РСЗО

Жданов отметил, что в России некоторые предприятия работают и они собирают реактивные системы залпового огня. Это полностью российское создание. Единственное, там проблема с двигателями, потому что завод "КАМАЗ" не выпускает больше дизельные двигатели, которые ставились на "Уралы". Беларусь же может поставлять "МАЗы" как базу для реактивных систем "Смерч".

Поэтому завод работает, и они производят реактивные системы "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Они их переименовали. Там боеприпасы с повышенной дальностью,

– заметил военный эксперт.

Жданов о том, какой тип вооружения Россия до сих пор может производить даже под тотальными санкциями: смотрите видео

Проблема с боеприпасами

Он продолжил, что у россиян проблемы с боеприпасами, потому что Россия не производит взрывчатых веществ, а постоянно их закупает. В частности, тротил, гексоген и другие взрывчатые вещества.

"Так же порох. Они могут производить только определенные виды пороха, но они не соответствуют тому, что должно быть в двигателе реактивного снаряда или в артиллерийском снаряде для артиллерийского выстрела", – подчеркнул Жданов.

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