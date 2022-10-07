Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про те, що Резніков звернувся до російських офіцерів із закликом урятувати свою країну від трагедії.

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Росія досі може виготовляти РСЗВ

Жданов зазначив, що в Росії деякі підприємства працюють, і вони збирають реактивні системи залпового вогню. Це повністю російське виробництво. Єдине, там проблема з двигунами, тому що завод "КАМАЗ" не випускає більше дизельних двигунів, які ставились на "Урали". Білорусь же може постачати "МАЗи", як базу для реактивних систем "Смерч".

Тому завод працює, і вони виробляють реактивні системи "Торнадо-С" і "Торнадо-Г". Вони їх перейменували. Там боєприпаси з підвищеною дальністю,

– зауважив військовий експерт.

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Проблема з боєприпасами

Він продовжив, що натомість у росіян проблеми з боєприпасами, бо Росія не виробляє вибухових речовин, а постійно їх закуповує. Зокрема, тротил, гексоген й інші вибухові речовини.

"Так само порох. Вони можуть виготовляти тільки певні види пороху, але вони не відповідають тому, що має бути у двигуні реактивного снаряда або в артилерійському снаряді для артилерійського пострілу", – наголосив Жданов.

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