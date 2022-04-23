Российское правительство собирается разрешить контрабанду западной техники и автомобилей

Министерство промышленности и торговли России подготовило список продукции, которую разрешат ввозить в страну контрабандой на официальном уровне.

Ведомство предлагает ввозить без разрешения производителей более 50 групп товаров. Пропагандисты назвали это красиво – "параллельный импорт". Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.

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Список разрешенных для контрабанды вещей должен одобрить Минюст

Среди товаров, которые хотят ввозить в Россию контрабандой: потребительская продукция, комплектующие для автомобилей, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратура и даже транспорт.

В списке всемирно известные бренды

В частности, Минпромторг одобрил контрабанду смартфонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров и сканеров Huawei и Lenovo. Среди автомобилей в Россию хотят завозить: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota и Nissan.

В некоторых случаях в Россию планируют нелегально завозить только некоторые бренды, а в других – любые марки из категории. Например, контрабандой можно будет провозить одежду и обувь от любых производителей.

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