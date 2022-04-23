Відомство пропонує ввозити без дозволу виробників понад 50 груп товарів. Пропагандисти назвали це красиво – "паралельний імпорт". Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.

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Список дозволених для контрабанди речей має схвалити Мін'юст

Серед товарів, які хочуть ввозити в Росію контрабандою: споживча продукція, комплектуючі для автомобілів, текстиль, шкіряні вироби, одяг, хутро, парфумерія, обладнання та механічні пристрої, телефони, комп'ютери, ТВ-апаратура та навіть транспорт.

У списку всесвітньо відомі бренди

Зокрема Мінпромторг схвалило контрабанду смартфонів, годинників та навушників Apple, гаджетів та електроніки Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а ще принтерів і сканерів Huawei та Lenovo. Серед автомобілів в Росію хочуть завозити: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota та Nissan.

У деяких випадках в Росію планують нелегально завозити лише певні бренди, а в інших – будь-які марки із категорії. До прикладу, контрабандою можна буде провозити одяг та взуття від будь-яких виробників.

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