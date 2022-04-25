Российское руководство хочет завершить войну без авиации, – Арестович о потерях врага в воздухе

Российское руководство планирует завершить войну без авиации. Все из-за значительных потерь агрессора в воздухе.

Актуальные потери врага

О них рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Так, за прошедшие сутки, 24 апреля, только на территории Донецкой и Луганской областей, Вооруженные Силы Украины отбили 7 атак врага. Заодно уничтожили 3 беспилотника типа "Орлан-10". Более того, уже 3-й самолет за сутки.

Я так понимаю, что российское руководство хочет закончить войну без авиации как таковой. Что ж, мы им поможем,

– сказал Арестович.

А также украинцы защитники ликвидировали еще:

13 танков;

3 артиллерийские системы;

17 единиц бронированной техники;

4 ББМ;

18 машин;

4 топливозаправщика.

Брифинг Арестовича за 25 апреля: смотрите видео