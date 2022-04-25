Российское руководство хочет завершить войну без авиации, – Арестович о потерях врага в воздухе
25 апреля 2022 , 17:07Читати новину українською
Российское руководство планирует завершить войну без авиации. Все из-за значительных потерь агрессора в воздухе.
Актуальные потери врага
О них рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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Так, за прошедшие сутки, 24 апреля, только на территории Донецкой и Луганской областей, Вооруженные Силы Украины отбили 7 атак врага. Заодно уничтожили 3 беспилотника типа "Орлан-10". Более того, уже 3-й самолет за сутки.
Я так понимаю, что российское руководство хочет закончить войну без авиации как таковой. Что ж, мы им поможем,
– сказал Арестович.
А также украинцы защитники ликвидировали еще:
- 13 танков;
- 3 артиллерийские системы;
- 17 единиц бронированной техники;
- 4 ББМ;
- 18 машин;
- 4 топливозаправщика.
Брифинг Арестовича за 25 апреля: смотрите видео