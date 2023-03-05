В Босфоре заметили находящееся под санкциями российское судно с оружием, – СМИ
Источник:Bosphorus Observer
В Черное море через Босфор вошел находящийся под санкциями российский контейнеровоз из Сирии. Вероятно, на корабле военный груз.
О том, что находящееся под санкциями США судно прошло Босфором, сообщили наблюдатели Bosphorus Observer. Судно следует из сирийского Тартуса в российский Новороссийск.
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Судно следует из Сирии в Россию
"Репатриация военной техники: судно под российским флагом Sparta IV, принадлежащее SC SOUTH LLC, находящееся под санкциями Казны США, прошло через Босфор в сторону Черного моря по пути из Тартуса в Новороссийск с военным грузом. Гражданское судно только по названию", – написали наблюдатели.
По данным российских публичных источников, судно приходило с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения, а затем получило новый груз на военно-морской базе России.
Российское судно прошло через Босфор / Фото Bosphorus Observer
Отраслевой портал NavalNews информирует, что для прохода через Босфор Sparta IV заявила осадку 6,2 метра. Это означает большую загрузку.
До входа в Босфор 1 марта 2023 года Sparta IV шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России "Стерегущий". Судно быстро и тихо прошло через Босфор в темное время суток. Ожидается, что оно разгрузится в Новороссийске, на базе, которая активно участвует во вторжении в Украине.
Турция закрыла водный путь между Средиземным и Черным морями для российских военных кораблей, но на вспомогательные и торговые суда это не распространяется.
Россия перевезла через Босфор ракеты в C-300
- Летом 2022 года сообщалось, что находящееся под санкциями российское торговое судно Sparta II прошло турецкий пролив Босфор по пути из Сирии в Россию, и могло перевозить оружие для российских оккупантов.
- Известно, что судно отправилось из Тартуса в Сирии. Оно начало плавание 20 августа и прошло Босфор в ночь с 24 на 25 августа. А уже 27 августа – Sparta II вошла в Новороссийск.
- Судно Sparta II принадлежит Минобороны России. Оно находится под санкциями США. Экипаж судна – гражданский, но груз часто военный.