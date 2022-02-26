Российское судно перехватили в проливе Ла-Манш

Судно россиян перехватили в проливе между Великобританией и Евразией – Ла-Манш. Сообщается, что оно находится под санкциями США.

Об этом сообщили со ссылкой на морскую префектуру Франции. Российское судно французские власти задержали.

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127-метровое судно задержали в ночь на 26 февраля. Оно пересекало пролив Па-де-Кале – северо-восточное продолжение Ла-Манша.

По сообщениям агентства AFP, судно перевозило автомобили в Петербург и имеет разрешение находиться во французских водах. Сейчас его перенаправили в Булонь-сюр-мэр на севере Франции, чтобы проверить подлинные интересы владельцев и груза.

По данным морской префектуры, оно прибыло из Руана.

Российское судно задержали в проливе Ла-Манш

По данным France Bleu, говорится о грузовом судне Baltic Leader. Однако в посольстве России не уточнили название судна. Порт приписки – Монровия, столица Либерии.

Источник: France Bleu

По информации издания, его "заподозрили в связи с российскими интересами, против которых введены санкции". Речь идет о санкциях, введенных в связи с дерзким наступлением России на Украину. Посольство России во Франции запросило разъяснения.

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Информацию о задержании судна было подтверждено в посольстве России во Франции.

"В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства немедленно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по этому вопросу", – сообщил руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.