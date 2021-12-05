Российское судно с пьяным капитаном задержали польские пограничники

В Гданьском заливе польские пограничники задержали российское судно "Руслана". Капитан корабля и еще два офицера были в состоянии алкогольного опьянения.

Российский корабль чуть не сел на мель в километре от пляжа. Его в последний момент повернули на 180 градусов.

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Корабль оставили в порту

Российский корабль отклонился от указанного маршрута, а его экипаж не отвечал на вызовы пограничной службы. Поэтому к ним отправили спасателей и пограничников.

Однако по прибытии на борт "Русланы", спасатели и офицеры увидели там трех пьяных членов экипажа, один из которых – капитан корабля. В его крови обнаружили 2 промилле алкоголя. У двух офицеров было по 1,5 промилле.

Российский корабль был задержан. Сейчас "Руслана" находится в Гданьском порту. В то же время правоохранители начали расследование инцидента. В частности, относительно причастности к нему городского морского управления.

Гданьский залив – место инцидента: карта

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