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      Российское оружие и Турция: в США назвали новую угрозу для НАТО

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      Приобретение Анкарой российских С-400 угрожает безопасности всех самолетов НАТО, — сенатор США
      Приобретение Анкарой российских С-400 угрожает безопасности всех самолетов НАТО, — сенатор США / Фото из открытых источников

      Приобретение Анкарой российских С-400 угрожает безопасности всех самолетов НАТО. Поэтому турецкие власти должны выбрать между приобретением американских истребителей F-35 и российских ЗРК С-400.

      Об этом заявил американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен, пишет издание Ekathimerini.

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      Он отмечает, что планы Анкары, которая является членом НАТО, на закупку российских ЗРК С-400 будут угрожать безопасности не только американских истребителей F-35, но и потенциально всех воздушных судов НАТО.

      По моему мнению, у Турции есть простой выбор. Она может купить F-35 или С-400. Страна не может иметь и то, и другое,
      – отметил Холлен.

      Напомним, ранее новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что Турции нужно сделать выбор между Россией и странами Запада. Кроме того, в госдепе США заявили, что могут наложить санкции на Турцию, если страна НАТО купит военное вооружение в России.

      Что известно о ЗРК С-400?
      Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, "Триумф" играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

      Теги: Новости политики Оружие Новости США НАТО Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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