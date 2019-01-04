Российское оружие и Турция: в США назвали новую угрозу для НАТО

Приобретение Анкарой российских С-400 угрожает безопасности всех самолетов НАТО. Поэтому турецкие власти должны выбрать между приобретением американских истребителей F-35 и российских ЗРК С-400.

Об этом заявил американский сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен, пишет издание Ekathimerini.

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Он отмечает, что планы Анкары, которая является членом НАТО, на закупку российских ЗРК С-400 будут угрожать безопасности не только американских истребителей F-35, но и потенциально всех воздушных судов НАТО.

По моему мнению, у Турции есть простой выбор. Она может купить F-35 или С-400. Страна не может иметь и то, и другое,

– отметил Холлен.

Напомним, ранее новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что Турции нужно сделать выбор между Россией и странами Запада. Кроме того, в госдепе США заявили, что могут наложить санкции на Турцию, если страна НАТО купит военное вооружение в России.

Что известно о ЗРК С-400?

Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. По мнению западных аналитиков, "Триумф" играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запрещенной зоны без риска нанесения им неприемлемого ущерба.