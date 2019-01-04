13:49
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Російська зброя і Туреччина: у США назвали нову загрозу для НАТО

      940 Читать новость на русском
      Придбання Анкарою російських С-400 загрожує безпеці всіх літаків НАТО, — сенатор США
      Придбання Анкарою російських С-400 загрожує безпеці всіх літаків НАТО, — сенатор США / Фото з відкритих джерел

      Придбання Анкарою російських С-400 загрожує безпеці всіх літаків НАТО. Відтак турецька влада повинна обрати між придбанням американських винищувачів F-35 та російських ЗРК С-400.

      Про це заявив американський сенатор від Демократичної партії Кріс Ван Холлен, пише видання Ekathimerini.

      Дивіться також: Туреччина випробувала власну авіабомбу: видовищне відео

      Він зазначає, що плани Анкари, яка є членом НАТО, на закупівлю російських ЗРК С-400 загрожуватимуть безпеці не тільки американських винищувачів F-35, а й потенційно всіх повітряних суден НАТО.

      На мою думку, у Туреччини є простий вибір. Вона може купити F-35 або С-400. Країна не може мати і те, й інше, 
      – наголосив Холлен.

      Нагадаємо, раніше новий глава комітету сенату США зі збройних сил Джеймс Інхоф заявив, що Туреччині потрібно зробити вибір між Росією і країнами Заходу. Окрім того, у держдепі США заявили, що можуть накласти санкції на Туреччину, якщо країна НАТО купить військове озброєння у Росії.

      Що відомо про ЗРК С-400?Російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, зенітний ракетний комплекс. Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, "Тріумф" відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.

      Теги: Новини політики Новини Туреччини НАТО Новини США Зброя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук