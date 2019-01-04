Російська зброя і Туреччина: у США назвали нову загрозу для НАТО

Придбання Анкарою російських С-400 загрожує безпеці всіх літаків НАТО. Відтак турецька влада повинна обрати між придбанням американських винищувачів F-35 та російських ЗРК С-400.

Про це заявив американський сенатор від Демократичної партії Кріс Ван Холлен, пише видання Ekathimerini.

Дивіться також: Туреччина випробувала власну авіабомбу: видовищне відео

Він зазначає, що плани Анкари, яка є членом НАТО, на закупівлю російських ЗРК С-400 загрожуватимуть безпеці не тільки американських винищувачів F-35, а й потенційно всіх повітряних суден НАТО.

На мою думку, у Туреччини є простий вибір. Вона може купити F-35 або С-400. Країна не може мати і те, й інше,

– наголосив Холлен.

Нагадаємо, раніше новий глава комітету сенату США зі збройних сил Джеймс Інхоф заявив, що Туреччині потрібно зробити вибір між Росією і країнами Заходу. Окрім того, у держдепі США заявили, що можуть накласти санкції на Туреччину, якщо країна НАТО купить військове озброєння у Росії.

Що відомо про ЗРК С-400?Російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності, зенітний ракетний комплекс. Призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. На думку західних аналітиків, "Тріумф" відіграє ключову роль у новій концепції ЗС Росії, відомої на Заході як "Зона заборони доступу". Вона полягає в тому, що війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм неприйнятного збитку.