В Италии задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России – итальянского офицера и сотрудника российского посольства. Из-за этого 31 марта посла России Сергея Разова вызвал МИД Италии.

По предварительным данным, посла вызвали по указанию министра. К слову В Болгарии задержали российских шпионов, – СМИ Генеральная секретарша МИД Элизабетта Беллони вызвала по указанию МИД Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова,

– сообщили в МИД Италии. Что известно о шпионском скандале в Италии В Риме 30 марта во время передачи конфиденциальной информации задержали двух должностных лиц – итальянского офицера и сотрудника российского посольства. Итальянец передал документы российскому работнику за вознаграждение.

Следствие считает, что к этому его могли подтолкнуть серьезные проблемы в семье.

Сейчас правоохранители расследуют инцидент. Итальянские СМИ уже назвали произошедшее самым серьезным эпизодом шпионажа со времен Холодной войны.