Из-за шпионского скандала: российского посла вызвали в МИД Италии
В Италии задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России – итальянского офицера и сотрудника российского посольства. Из-за этого 31 марта посла России Сергея Разова вызвал МИД Италии.
Источник:Affaritaliani
По предварительным данным, посла вызвали по указанию министра.
К слову В Болгарии задержали российских шпионов, – СМИ
Генеральная секретарша МИД Элизабетта Беллони вызвала по указанию МИД Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова,
– сообщили в МИД Италии.
Что известно о шпионском скандале в Италии
В Риме 30 марта во время передачи конфиденциальной информации задержали двух должностных лиц – итальянского офицера и сотрудника российского посольства.
- Итальянец передал документы российскому работнику за вознаграждение.
- Следствие считает, что к этому его могли подтолкнуть серьезные проблемы в семье.
- Сейчас правоохранители расследуют инцидент.
Итальянские СМИ уже назвали произошедшее самым серьезным эпизодом шпионажа со времен Холодной войны.
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