У Італії затримали двох людей, яких підозрюють в шпигунстві на користь Росії – італійського офіцера та співробітника російського посольства. Через це 31 березня посла Росії Сергія Разова викликало МЗС Італії.

За попередніми даними, посла викликали за вказівкою міністра. До слова У Болгарії затримали російських шпигунів, – ЗМІ Генеральна секретарка МЗС Елізабетта Беллоні викликала за вказівкою МЗС Італії Луїджі Ді Майо посла Російської Федерації Сергія Разова,

– повідомили в МЗС Італії. Що відомо про шпигунський скандал в Італії У Римі 30 березня під час передачі конфіденційної інформації затримали двох посадовців – італійського офіцера та співробітника російського посольства. Італієць передавав документи російському працівнику за винагороду.

Слідство вважає, що до цього його могли підштовхнути серйозні проблеми в сім'ї.

Наразі правоохоронці розслідують інцидент. Італійські ЗМІ вже назвали подію найсерйознішим епізодом шпіонажу з часів Холодної війни.