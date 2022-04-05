Российского убийцу нужно остановить, – Резников в разговоре с главой Пентагона

Алексей Резников обсудил с главой Пентагона новый пакет помощи США. Министр обороны Украины заверил также, что Россию-убийцу нужно остановить.

Соответствующую информацию рассказал Министр обороны Украины Алексей Резников. Это случилось 4 апреля – на 40-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе и готовимся к этому, – Зеленский

Помощь от США усилит возможности ВСУ

Обсудили с другом Украины министром обороны Ллойдом Остином войну России против Украины, ужасные военные преступления, которые Россия совершает. Это нельзя допускать, и Россия-убийца должна быть остановлена,

– написал Алексей Резников.

Также украинский министр объяснил, что будущий пакет помощи в сфере безопасности увеличит возможности украинской армии для борьбы с агрессором.

Смотрите также: резня в Буче – последний гвоздь в России, – Цымбалюк – видео