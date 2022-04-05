Відповідну інформацію розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Це трапилось 4 квітня – на 40 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Допомога від США посилить можливості ЗСУ

Обговорили з другом України міністром оборони Ллойдом Остіном війну Росії проти України, жахливі воєнні злочини, які Росія вчиняє. Цього не можна допускати, і Росію-вбивцю має бути зупинено,

– написав Олексій Резніков.

Також український міністр пояснив, що майбутній пакет допомоги у безпековій сфері збільшить можливості української армії для боротьби з агресором.

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