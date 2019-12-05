Российского олигарха Обретецкого насмерть сбил автомобиль в Великобритании

Российский миллиардер Дмитрий Обретецкий умер в больнице Лондона. Причиной стали тяжелые травмы, которые он получил еще 25 ноября в ДТП – на него наехал автомобиль.

Трагедия с Обретецким произошла в графстве Сюррей на юге Англии, когда он выгуливал свою собаку возле дома, пишет The Sun.

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49-летний олигарх получил тяжелые травмы и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь несколько дней. Миллиардер умер еще 30 ноября, но информация о его смерти появилась только сейчас.

Полиция Суррея рассказала, что авария произошла с участием трех автомобилей и пешехода. Собака Обретецкого скончалась на месте происшествия. Имени погибшего мужчины британские правоохранители не называют.

Однако его смерть в ДТП подтвердили росСМИ и его коллеги. Так, друг погибшего российского бизнесмена Павел Боровков не исключает версию, что инцидент произошел не случайно.

"Вы знаете, водители в Лондоне очень осторожны, я не исключаю, что его намеренно сбили", - сказал Боровков.

Что известно о Дмитрии Обретецком?

Один из самых богатых россиян. Является владельцем компании "Магнат" в Волгограде. Эта группа компаний сейчас работает на всей территории России и стала официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter & Gamble.ml.



Также олигарх занимался рекламным бизнесом и продажей ликеро-водочной продукции.



Последние годы Обретецкий вместе с семьей жил в Англии. После смерти у него остались жена и дети.