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      Российского олигарха Обретецкого насмерть сбил автомобиль в Великобритании

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      В Британии в ДТП погиб российский миллиардер Дмитрий Обретецкий / astrakhanfm.ru

      Российский миллиардер Дмитрий Обретецкий умер в больнице Лондона. Причиной стали тяжелые травмы, которые он получил еще 25 ноября в ДТП – на него наехал автомобиль.

      Трагедия с Обретецким произошла в графстве Сюррей на юге Англии, когда он выгуливал свою собаку возле дома, пишет The Sun.

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      49-летний олигарх получил тяжелые травмы и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь несколько дней. Миллиардер умер еще 30 ноября, но информация о его смерти появилась только сейчас.

      Полиция Суррея рассказала, что авария произошла с участием трех автомобилей и пешехода. Собака Обретецкого скончалась на месте происшествия. Имени погибшего мужчины британские правоохранители не называют.

      Однако его смерть в ДТП подтвердили росСМИ и его коллеги. Так, друг погибшего российского бизнесмена Павел Боровков не исключает версию, что инцидент произошел не случайно.

      "Вы знаете, водители в Лондоне очень осторожны, я не исключаю, что его намеренно сбили", - сказал Боровков.

      Что известно о Дмитрии Обретецком?
      Один из самых богатых россиян. Является владельцем компании "Магнат" в Волгограде. Эта группа компаний сейчас работает на всей территории России и стала официальным дистрибьютором Mars, Nestle, Procter & Gamble.ml.

      Также олигарх занимался рекламным бизнесом и продажей ликеро-водочной продукции.

      Последние годы Обретецкий вместе с семьей жил в Англии. После смерти у него остались жена и дети.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости России Аварии и ДТП Жертвы Великобритания
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