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      Російського олігарха Обретецького на смерть збив автомобіль у Британії

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      У Британії в ДТП загинув російський мільярдер Дмитро Обретецький / astrakhanfm.ru

      Російський мільярдер Дмитро Обретецький помер у лікарні Лондона. Причиною стали важкі травми, які він отримав ще 25 листопада у ДТП - на нього наїхав автомобіль.

      Трагедія з Обретецьким сталася у графстві Сюррей, що на півдні Англії, коли він вигулював свого собаку біля будинку, пише The Sun.

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      49-річний олігарх отримав важкі травми і впав у кому. Лікарі боролись за його життя кілька днів. Мільярдер помер ще 30 листопада, але інформація про його смерть з'явилась лише зараз.

      Поліція Суррея розповіла, що аварія сталася за участю трьох автомобілів і пішохода. Собака Обретецького помер на місці події. Імені загиблого чоловіка британські правохоронці не називають. 

      Проте, його смерть у ДТП підтвердили росЗМІ та його колеги. Так, друг загиблого російського бізнесмена Павло Боровков не виключає версію, що інцидент стався не випадково. Він 

      "Ви знаєте, водії в Лондоні дуже обережні, я не виключаю, що його навмисно збили", — сказав Боровков.

      Що відомо про Дмитра Обретецького? Один з найбагатших росін. Є власником компанії "Магнат" у Волгограді. Ця група компаній зараз працює на всій території Росії і стала офіційним дистриб'ютором Mars, Nestle, Procter&Gamble.ml.

      Також олігарх аймався рекламним бізнесом і продажем лікеро-горілчаної продукції.

      Останні роки Обретецький разом з родиною жив у Англії. Після смерті у нього залишилися дружина і діти.

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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Велика Британія Новини Росії Жертви Аварії та ДТП
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