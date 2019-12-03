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      У Росії перекинувся автобус з українцями: багато потерпілих – фото

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      У Росії під Воронежем перекинувся автобус: постржали 17 осіб – усі є громадянами України / "РИА Новости"

      У Росії під Воронежем перекинувся рейсовий автобус MAN, у якому перебували громадяни України. У результаті постраждали 17 осіб – усі українці. Дітей серед пасажирів не було.

      Як повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости" у своєму телеграмі, причиною ДТП стала хурделиця. У результаті 59-річний водій не упорався з керуванням і автобус перекинувся. 

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      Видання додає, у результаті постраждали 14 громадян України. Стан одного медики оцінюють як важкий. Натомість за інформацією ТАСС, кількість потерпілих зросла до 17. З них: 

      • 3 – важкий стан,
      • 4 –  стан середнього ступеню тяжкості,
      • 10 – легкі пошкодження.

      Відомо, що автобус мав українські номери. Їхав він до Воронежа із Запоріжжя. За даними місцевих ЗМІ, в автобусі їхали 28 осіб: 26 пасажирів і два водії. Серед пасажирів дітей не було. Зауважимо, що усі пасажири є громадянами України. 

      У МВС у Воронезькій області передають, що інцидент стався на 763-му кілометрі траси в Богучарський районі Воронезької області в 12:30 за московським часом.

      Новина доповнюється 

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      Теги: Новини України Постраждалі Аварії та ДТП Транспорт Новини Росії
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