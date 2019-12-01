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      Автобус з людьми перекинувся на Донбасі: фото

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      На Донеччині перекинувся рейсовий автобус: щонайменше 5 людей постраждали / Пресслужба поліції Донеччини

      На трасі неподалік села Новокалинове, що у Ясинуватському районі на Донеччині, сталася аварія за участю рейсового автобусу. У результаті той з’їхав із дороги та перекинувся. У момент ДТП, в автобусі перебували 50 пасажирів.

      Як повідомляє пресслужба поліції Донеччини, подія сталася близько 18:00 31 листопада. Внаслідок ДТП щонайменше 5 людей звернулися за медичною допомогою. За словами правоохоронців, причина інциденту – водій не впорався з керуванням.

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      Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху. У цій частині мовиться ще й про експлуатацію транспорту особою, яка ним керує та її дії спричинили середньої тяжкості тілесні ушкодження.

      Рейсовий, автобус, Донбас, перекинувся, ДТП
      Спершу водій не впорався з керуванням, потім автобус з’їхав із дороги та перекинувся 

      Якщо провину водія доведуть, йому загрожує:

      • або штраф розміром від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 – 8500 гривень;
      • або виправні роботи на термін до двох років,
      • або арешт на термін до шести місяців,
      • або обмеженням волі на термін до трьох років.

      Також водія можуть з позбавити права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

      Рейсовий, автобус, Донбас, перекинувся, ДТП
      У момент ДТП в автобусі перебували 50 пасажирів, 5 із них постраждали 

      До слова, також напередодні біля Рівного загорівся туристичний автобус. Їхав він із Харкова до польської Познані. На щастя, з пасажирів ніхто не постраждав. У момент займання в автобусі перебували 46 людей.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Донецька Постраждалі Транспорт Аварії та ДТП
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