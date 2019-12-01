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      Автобус с людьми перевернулся на Донбассе: фото

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      В Донецкой области перевернулся рейсовый автобус: по меньшей мере 5 человек пострадали / Пресс-служба полиции Донецкой области

      На трассе близ села Новокалиново, что в Ясиноватском районе Донецкой области, произошла авария с участием рейсового автобуса. В результате тот съехал с дороги и перевернулся. В момент ДТП в автобусе находились 50 пассажиров.

      Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, происшествие произошло около 18: 00 31 ноября. В результате ДТП по меньшей мере 5 человек обратились за медицинской помощью. По словам правоохранителей, причина инцидента – водитель не справился с управлением.

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      Полицейские уже открыли уголовное производство по части 1 статьи Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения. В этой части говорится еще и об эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, и последствиях того, что его действия повлекли средней тяжести телесные повреждения.

      Рейсовий, автобус, Донбас, перекинувся, ДТП
      Сначала водитель не справился с управлением, затем автобус съехал с дороги и перевернулся

      Если вину водителя докажут, ему грозит:

      • или штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 – 8500 гривен;
      • или исправительные работы на срок до двух лет,
      • или арест на срок до шести месяцев,
      • или ограничение свободы на срок до трех лет.

      Также водителя могут лишить права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

      Рейсовий, автобус, Донбас, перекинувся, ДТП
      В момент ДТП в автобусе находились 50 пассажиров, 5 из них пострадали

      К слову, также накануне возле Ровно загорелся туристический автобус. Ехал он из Харькова в польскую Познань. К счастью, из пассажиров никто не пострадал. В момент возгорания в автобусе находились 46 человек.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Транспорт Постраждалі Новости Донецка Аварии и ДТП
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