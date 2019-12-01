Автобус с людьми перевернулся на Донбассе: фото
На трассе близ села Новокалиново, что в Ясиноватском районе Донецкой области, произошла авария с участием рейсового автобуса. В результате тот съехал с дороги и перевернулся. В момент ДТП в автобусе находились 50 пассажиров.
Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, происшествие произошло около 18: 00 31 ноября. В результате ДТП по меньшей мере 5 человек обратились за медицинской помощью. По словам правоохранителей, причина инцидента – водитель не справился с управлением.
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Полицейские уже открыли уголовное производство по части 1 статьи Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения. В этой части говорится еще и об эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, и последствиях того, что его действия повлекли средней тяжести телесные повреждения.
Сначала водитель не справился с управлением, затем автобус съехал с дороги и перевернулся
Если вину водителя докажут, ему грозит:
- или штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 – 8500 гривен;
- или исправительные работы на срок до двух лет,
- или арест на срок до шести месяцев,
- или ограничение свободы на срок до трех лет.
Также водителя могут лишить права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
В момент ДТП в автобусе находились 50 пассажиров, 5 из них пострадали
К слову, также накануне возле Ровно загорелся туристический автобус. Ехал он из Харькова в польскую Познань. К счастью, из пассажиров никто не пострадал. В момент возгорания в автобусе находились 46 человек.