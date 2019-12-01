Автобус с людьми перевернулся на Донбассе: фото

На трассе близ села Новокалиново, что в Ясиноватском районе Донецкой области, произошла авария с участием рейсового автобуса. В результате тот съехал с дороги и перевернулся. В момент ДТП в автобусе находились 50 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, происшествие произошло около 18: 00 31 ноября. В результате ДТП по меньшей мере 5 человек обратились за медицинской помощью. По словам правоохранителей, причина инцидента – водитель не справился с управлением.

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Полицейские уже открыли уголовное производство по части 1 статьи Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения. В этой части говорится еще и об эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, и последствиях того, что его действия повлекли средней тяжести телесные повреждения.



Сначала водитель не справился с управлением, затем автобус съехал с дороги и перевернулся

Если вину водителя докажут, ему грозит:

или штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 – 8500 гривен;

или исправительные работы на срок до двух лет,

или арест на срок до шести месяцев,

или ограничение свободы на срок до трех лет.

Также водителя могут лишить права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.



В момент ДТП в автобусе находились 50 пассажиров, 5 из них пострадали

К слову, также накануне возле Ровно загорелся туристический автобус. Ехал он из Харькова в польскую Познань. К счастью, из пассажиров никто не пострадал. В момент возгорания в автобусе находились 46 человек.