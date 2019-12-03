В России перевернулся автобус с украинцами: много пострадавших

Известно, что автобус имел украинские номера. Ехал он в Воронеж из Запорожья.

Как сообщает информационное агентство "РИА Новости" в своем телеграмме, причиной ДТП стала метель.

В России под Воронежем опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились граждане Украины.

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