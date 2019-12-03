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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      В России перевернулся автобус с украинцами: много пострадавших

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      В России под Воронежем опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились граждане Украины.

      Как сообщает информационное агентство "РИА Новости" в своем телеграмме, причиной ДТП стала метель.

      В результате пострадали 14 граждан Украины.

      Известно, что автобус имел украинские номера. Ехал он в Воронеж из Запорожья.

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      Теги: Новости Украины Постраждалі Аварии и ДТП Транспорт Новости России
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