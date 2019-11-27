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      Автобус з туристами з РФ перекинувся після зіткнення з вантажівкою в Домінікані: моторошні кадри

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      У Домініканській республіці автобус з 39 російськими туристами зіткнувся з вантажівкою та у підсумку перекинувся на трасі. Попередньо, ніхто не загинув. Щоправда, постраждали 17 росіян (деякі ЗМІ пишуть про 22), наразі 15 з них перебувають у критичному стані.

      Що відомо про стан потерпілих

      Як пишуть російські інформаційні агенції з посиланням на домініканські ЗМІ, у потерпілих діагностували травми різного ступеня тяжкості. Усіх їх доправили до трьох лікарень столиці країни Санто-Домінго, для цього використали гелікоптери. Деяких терміново оперують. Також постраждали щонайменше дві людини, що перебували у вантажівці.

      Серед потерпілих є діти. Наймолодшому з них – 5 років. Телеграм канал Mash повідомляє, що 12-річна дівчинка внаслідок аварії втратила обидві руки.

      ДТП з туристами з Росії у Домінікані: дивіться відео (18+)

      Інформацію про тяжкий стан деяких російських туристів вже підтвердило посольство Росії у Венесуелі, де сфери діяльності якого входить і Домініканська республіка.

      Щодо тих росіян, які не постраждали, їх розміщують в готелях. За даними Асоціації туроператорів Росії, 7 росіян мають намір покинути Домінікану запланованим рейсом, до них можуть приєднатися ще кілька людей. Наразі відомо про 9 таких туристів.

      У мережі вже з’явився список усіх, хто перебував у автобусі у момент аварії.

      ДТП з російськими туристами у Домінікані: причина

      На оприлюднених кадрах з місця інциденту видно, що автобус лежить на трасі, навколо стоять інші машини та пасажири, деякі з них – сильно забруднені кров'ю.

      Додамо, що російські туристи є клієнтами оператора Anex Tour. У компанії кажуть, що ДТП сталася через різкий маневр вантажівки. Також водій машини хотів перелаштувати свою позицію на дорозі перед автобусом. У підсумку він здійснив різке гальмування, аби уникнути зіткнення. Додамо, що автобус прямував до аеропорту з міста Пунта-Кани.

      Представники Anex Tour наразі перебувають у госпіталях, куди прибули постраждалі росіяни. За інформацією ЗМІ, ці лікарні також потребують волонтерів, що володіють іспанською та російською мовами для надання допомоги пацієнтам. Усі російські туристи були застрахованими.

      Відео з місця зіткнення автобуса з російськими туристами та вантажівки в Домінікані: Увага! 18+

      Автобус з російськими туристами після зіткнення з вантажівкою перекинувся в Домінікані: відео 

       

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