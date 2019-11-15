В російському аеропорту "Шереметьєво" зіткнулися літаки: фото

У московському аеропорту "Шереметьєво" вранці 15 листопада зіткнулися 2 літаки. Так, рухаючись по стерновій смузі на стоянку, літак Airbus A320 зачепив інше повітряне судно. Airbus A320 саме прилетів до Москви з Мінська.

Обидва літаки отримали незначні пошкодження, повідомляє "РИА Новости".

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У момент інциденту в салонах обох літаків перебували 42 пасажири, але вони не постраждали.

В "Шереметьєво" повідомили, що уточнюють обставини події, але вона ніяк не вплинула на роботу аеропорту, тож він працює у штатному режимі.



Фото зіткнення літаків у "Шереметьєво" / Фото "Федеральное агентство новостей"