В російському аеропорту "Шереметьєво" зіткнулися літаки: фото
У московському аеропорту "Шереметьєво" вранці 15 листопада зіткнулися 2 літаки. Так, рухаючись по стерновій смузі на стоянку, літак Airbus A320 зачепив інше повітряне судно. Airbus A320 саме прилетів до Москви з Мінська.
Обидва літаки отримали незначні пошкодження, повідомляє "РИА Новости".
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У момент інциденту в салонах обох літаків перебували 42 пасажири, але вони не постраждали.
В "Шереметьєво" повідомили, що уточнюють обставини події, але вона ніяк не вплинула на роботу аеропорту, тож він працює у штатному режимі.
Фото зіткнення літаків у "Шереметьєво" / Фото "Федеральное агентство новостей"
Літаки зіткнулися крилами, але не зазнали серйозних ушкоджень / Фото Life Shot
Аеропорт "Шереметьєво", де зіткнулися 2 літаки / Фото Life Shot