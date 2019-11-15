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      В российском аэропорту "Шереметьево" столкнулись самолеты: фото

      44 Читати новину українською
      Столкновение самолетов в аэропорту "Шереметьево"
      Столкновение самолетов в аэропорту "Шереметьево" / Life Shot

      В московском аэропорту "Шереметьево" утром 15 ноября столкнулись 2 самолета. Так, двигаясь по рулежной полосе на стоянку, самолет Airbus A320 задел другое воздушное судно. Airbus A320 как пащ прилетел в Москву из Минска.

      Оба самолета получили незначительные повреждения, сообщает "РИА Новости".

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      В момент инцидента в салонах обоих самолетов находились 42 пассажира, но они не пострадали.

      В "Шереметьево" сообщили, что уточняют обстоятельства происшествия, но оно никак не повлияло на работу аэропорта, и он работает в штатном режиме.

      Шереметьєво зіткнення літаків фото
      Фото столкновения самолетов в "Шереметьево" / фото "Федеральное агентство новостей​"

      Зіткнулися літаки Москва Шереметьєво авіація ДТП фото
      Самолеты столкнулись крыльями, но не получили серьезных повреждений​ / Фото Life Shot
      Літаки зіткнення аеропорт Шереметьєво Москва фото з місця аварії
      Аэропорт "Шереметьево", где столкнулось 2 самолета​ / Фото Life Shot

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Москва Аварии и ДТП авиация Новости России
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