В российской армии растет недовольство из-за невыплаты "боевых" денег
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские военные продолжают возмущаться высшим руководством. В этот раз причина состоит в том, что бойцы не получили "боевые" средства.
Основная мотивация российских захватчиков в войне против Украины – деньги. Но и ее оккупантов лишили, ведь "боевые" выплаты за март получили не все.
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Оккупантов возмущает отсутствие выплат "боевых" денег
Известно, что личный состав 150-й мотострелковой дивизии недоволен отсутствием выплат "боевых". Военнослужащие 8-й общей армии Южного военного округа выражают возмущение, ведь за участие в боевых действиях в марте на территории Украины денег они так и не получили.
В то же время продолжает расти число уклоняющихся в России. Ранее в ГУР рассказали, что с мобилизацией в стране-агрессоре не все так просто. Все чаще военные пишут рапорты, просто отказываются ехать на войну против Украины или даже калечат себя.
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