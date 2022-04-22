Основна мотивація російських загарбників у війні проти України – гроші. Але і її окупантів позбавили, адже "бойові" виплати за березень отримали не всі.

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Окупантів обурює відсутність виплат "бойових" грошей

Відомо, що особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії незадоволений відсутністю виплат "бойових". Військовослужбовці 8-ї загальної армії Південного військового округу висловлюють обурення, адже за участь у бойових діях у березні на території України грошей вони так і не отримали.

Водночас продовжує рости число ухилянтів у Росії. Раніше у ГУР розповіли, що з мобілізацією у країні-агресорці не все так просто. Усе частіше військові пишуть рапорти, просто відмовляються їхати на війну проти України або навіть калічать себе.

Тим часом "двохсотих" окупантів побільшало – нові шалені втрати ворога: дивіться відео