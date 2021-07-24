Обломки обнаружили у озера Билюты. Также там были, вероятно, остатки пропавших людей. Об этом сообщили в администрации Тункинского района.

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Обломки лежат на склоне горы на высоте около 400 метров.

Что известно об исчезновении самолета

Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел из поселка Кирен Тункинского района 19 июля 2020 года. Однако уже через несколько минут после вылета связь с экипажем прервалась.

На борту были 2 члена экипажа и 4 командира воздушных судов авиакомпании.

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