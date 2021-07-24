Уламки виявили біля озера Білюти. Також там були, ймовірно, залишки зниклих людей. Про це повідомили в адміністрації Тункінского району.

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Уламки лежать на схилі гори на висоті близько 400 метрів.

Що відомо про зникнення літака

Ан-2 авіакомпанії "Фенікс" вилетів з селища Кирен Тункінского району 19 липня 2020 року. Проте вже за кілька хвилин після вильоту зв'язок з екіпажем перервався .

На борту були 2 члени екіпажу і 4 командири повітряних суден авіакомпанії.

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