Разгерметизировалась 800-килограммовая емкость: в российском Ижевске выброс хлора

В российском городе Ижевск 2 июля случился выброс хлора. Предварительно известно, что произошло разгерметизирование 800-килограммовой емкости с хлором.

Выброс хлора произошел на станции подъема воды на улице Песочной. Предварительно известно, что людей просили покинуть район аварии.

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В российском Ижевске выброс хлора

2 июля 2021 в 19:48 поступило сообщение о том, что произошел выброс хлора на станции подъема воды по адресу город Ижевск, улица Песочная 9а. Оповещаем жителей городка Металлургов с помощью смс-рассылки и систем оповещения,

– заявили в управлении МЧС.

Тогда же на место направили спасателей для ликвидации аварии. Источники издания в админитстрации города сообщили, что авария произошла из-за разгерметизации емкости с хлором.

"По техническим причинам произошла разгерметизация одной из емкости с хлором весом 800 килограмм. Эвакуирован персонал станции. Эвакуация жителей не нужна", – заявили в администрации.

Работник ведомства также подтвердил, что превышения уровня хлора в жилых районах нет. Утечку локализовали в пределах станции.

Впоследствии в МЧС подтвердили, что эвакуации жителей города не нужна, ведь удалось локализовать распределения облака хлора в пределах предприятия.

Замеры не подтвердили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ,

– заявили в ведомстве.

Что известно об утечке хлора

В российском МЧС рассказали, что хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха – при вытоке он стелется по земле, заполняет овраги, подвалы и первые этажи зданий. Симптомами отравления может быть слезотечение, боль в носоглотке и глазах, удушье, жжение в груди, кашель с кровяной мокротой.

Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию городка Металлургов,

– предварительно сообщали в ведомстве.

Жителям, которые не могут покинуть опасную зону, советовали оставаться в помещении и срочно его загерметизировать, плотно закрыв окна, вентиляцию и дымоходы. В МЧС отметили, что лучше подняться на верхние этажи зданий.

На выходе из опасной зоны советовали снять верхнюю одежду и оставить на улице, а дома принять душ и промыть глаза и носоглотку.

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