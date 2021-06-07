Отчаянная акция – в российском МИД истерически отреагировали на форму сборной Украины с Крымом

В России никак не могут смириться с формой украинской сборной, которую представили накануне Евро-2020. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что изображение карты Украины с оккупированным Россией Крымом на форме футболистов это "отчаянная художественная акция".

Соответствующее заявление в сети обнародовала представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, изображение карты Украины с оккупированным Крымом является "отчаянной художественной акцией".

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Захаровой не угодила форма украинских футболистов

Представительница российского МИД заявила, что прием, который, по ее мнению, использует Украина, не является новым.

Называется обманка (trompe-l'œil) – способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, или наоборот – представление доступного, ощутимого, но на самом деле несуществующего,

– заявила Захарова.

Она добавила, что в русском языке есть простой аналог этого сложного термина – "обманка".

Также она раскритиковала лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Захарова почему-то считает, что он – "калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия".

Напомним, его в течение 20 века использовали борцы за свободу Украины.

Российскому боксеру Валуеву форма тоже не нравится

Издание "Чемпионат" пишет, что бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев тоже высказался касательно формы.

"Это попытка политизировать спорт, это некрасиво. Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины", – отметил он. Мол, "мечтать можно сколько угодно, но Крым – территория России".

Новая форма сборной и распад России

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко 6 июня заявил, что национальная сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой форме. На нее нанесены контур страны, а также надпись: "Слава Украине".

По мнению Павелко, очертание "единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом будет вдохновлять футболистов на новые победы" политики.

Зато это очень разозлило Россию, особенно ее политиков. Например, депутат Дмитрий Свищев требует в УЕФА запретить форму. А почетный президент российского футбольного союза Виталий Колосков заявил о якобы нарушении регламента.

Что известно о Евро-2020 Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Он должен был состояться в июне – июле 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 в Европе соревнования перенесли на год. Несмотря на перенос, чемпионат сохранил название Евро-2020.

В то, что Крым российский, верит только Россия и некоторые ее союзники. Зато весь цивилизованный мир не признает оккупации полуострова и заявляет, что он – украинский.