В российском поезде неизвестный напал на главного редактора оппозиционной "Новой газеты"

В российском поезде неизвестный напал на Дмитрия Муратова – главного редактора оппозиционной "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира.

Нападение произошло в купе. Неизвестный облил Муратова масляной краской с ацетоном.

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Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно пекут. Поезд Москва – Самара. Масляный запах по всему вагону,

– рассказал Муратов.

Отправление поезда задержали минимум на 30 минут. За это время Муратов пробовал отмыться от краски.

Он также рассказал, что нападающий успел выкрикнуть: "Муратов, вот тебе за наших ребят".

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