Блогер заявил, что не собирается умирать, но его все же начали уговаривать. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание ЧВК "Вагнера" несет большие потери в Украине: в Sky News объяснили, что это может означать

Российскому блогеру предлагали место на кладбище "со скидкой"

Блогер Виталий Вотановский следит за расширением краснодарского кладбища и свежими могилами наемников ЧВК "Вагнера".

После публикации кадров и аналитики из погибших россиянину позвонили от имени сотрудников ритуальной службы. Ему предложили "со скидкой" купить участок на кладбище для использования в ближайшие два года. К тому же, в подарок ему пообещали обработать фото на памятник.

Однако блогер ответил, что не собирается умирать, но из ритуальной службы его стали уговаривать.

В Украине уничтожено более 70% "вагнеровцев"

Недавно заместитель командира батальона "Свобода" 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Владимир Назаренко рассказал, что Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 77 процентов ЧВК "Вагнера". И возобновить преступную компанию невозможно.

По его словам, уничтоженность настолько глубока, что "вагнеровцы" не могут ее восстановить. У них дефицит штатных мест 77%. Это приблизительные потери – 30 тысяч человек.

К тому же "вагнеровцы" не могут завербовать новых преступников, поскольку они выбирают лучше отсидеть 5 лет в теплой тюрьме, чем умереть за 5 дней в холодном окопе или от мороза.