Блогер заявив, що не збирається вмирати, але його все ж таки почали вмовляти. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу ПВК "Вагнера" зазнає великих втрат в Україні: у Sky News пояснили, що це може означати

Російському блогеру пропонували місце на цвинтарі "зі знижкою"

Блогер Віталій Вотановський стежить за розширенням краснодарського цвинтаря та свіжими могилами найманців ПВК "Вагнера".

Після публікації кадрів та аналітики із загиблих росіянину зателефонували від імені співробітників ритуальної служби. Йому запропонували "зі знижкою" купити ділянку на цвинтарі для використання протягом найближчих двох років. До того ж у подарунок йому пообіцяли обробити фото на пам'ятник.

Однак блогер відповів, що не збирається вмирати, але з ритуальної служби його почали вмовляти.

В Україні знищено понад 70% "вагнерівців"

Нещодавно заступник командира батальйону "Свобода" 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії Володимир Назаренко розповів, що Збройні Сили України знищили вже 77 відсотків ПВК "Вагнера". І відновити злочинну компанію неможливо.

За його словами, знищенність настільки глибока, що "вагнерівці" не можуть її відновити. У них дефіцит штатних місць 77%. Це приблизні втрати – 30 тисяч осіб.

До того ж "вагнерівці" не можуть завербувати нових злочинців, оскільки вони обирають краще відсидіти 5 років у теплій в’язниці, ніж померти за 5 днів у холодному окопі або від морозу.