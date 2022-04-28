Российскому военному журналисту запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины в Винницкой области сообщила, что российскому журналисту, распространяющему фейки о войне, запретили въезд на территорию Украины.

Спецслужбы выяснили, что один из российских военных журналистов, 43-летний корреспондент пропагандистского издания "Известия" активно участвует в антиукраинских мероприятиях.

К теме Россия назначила нового "смотрящего" за Донбассом, – МВД

В частности, он с 2014 года распространяет в информационном пространстве фейковые материалы АТО и ООС на Востоке Украины.

С начала полномасштабной военной агрессии России против Украины этот российский журналист готовит видеорепортажи из районов ведения активных боевых действий. Их основным нарративом является обвинение ВСУ в военных преступлениях,

– заявили в СБУ.

Правоохранители добавили, что материалы журналиста дискредитируют представителей органов украинской власти и армии в условиях войны. Поэтому ему запретили въезд на территорию нашего государства.



Российского журналиста больше не пустят на территорию Украины / Фото СБУ

Кстати, во временно оккупированном Херсоне раздались мощные взрывы. Российские пропагандисты уже спустя считанные минуты начали рассказывать "что и куда прилетело". Однако росСМИ рассказывают, якобы заметили обломки ракеты "Точка-У", которую якобы запустили ВСУ. Говорят о серьезных повреждениях.

Видео по теме – в ФСБ заявили, что "неонацисты" хотели убить Скабееву, Симоньян и Киселева