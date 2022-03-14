Российскую военную технику начали маркировать для вторжения еще до обращения Путина

Российские военную технику для вторжения в Украину начали маркировать нацистским символом Z еще до обращения Владимира Путина утром 24-го февраля. Именно тогда Россия вторглась в Украину под предлогом "специальной операции".

Маркировку проводили 23 февраля

Российский пленный Николай Польщиков во время брифинга рассказал, как разворачивались события в России накануне войны против Украины. Срочник заявил, что был на учениях в Курской и Белгородской областях, сообщает 24 канал.

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"К концу учений у меня в голове и у моих товарищей сложились некоторые факты того, что что-то не так происходит. Мой командир роты капитан Тютюников… Я замечал в его общении с окружением, что он говорил "поедем на Харьков", – сказал пленный.

Россиянин Польщиков отметил, что маркировка оккупационной боевой техники состоялась 23 февраля. Тогда, как утверждает пленник, он поинтересовался у офицера, зачем маркировка техники.

Ему ответили, что идет подготовка техники к боевым действиям. Военный отметил, что он и другие солдаты не верили, ведь срочников не бросают на войну. Как оказалось, российских военных обманули.

Брифинг военнопленных солдат-срочников России: смотрите видео