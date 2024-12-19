Россияне жалуются на массированную атаку дронов: взрывы раздавались в 7 регионах

Оккупанты жалуются на массированную атаку дронов в ночь на 19 декабря. Взрывы раздавались во многих российских регионах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Тревожная ночь для врага

В минобороны страны-агрессора заявили, что ночью 19 декабря якобы "сбили" 84 БПЛА. Так, взрывы раздавались в нескольких регионах:

36 дронов "сбили" в Ростовской области,

21 – над Брянской областью,

14 – над Белгородской областью,

6 – над Воронежской областью,

по 3 БПЛА – над Курской и Тамбовской областями,

1 – над территорией Краснодарского края.

Местные власти уже начали сообщать о последствиях атаки. Так, губернаторы Брянской и Воронежской области подтвердили, что ночью раздавались взрывы. Однако о пострадавших или повреждениях не сообщали.

В то же время в Ростовской области исполняющий обязанности губернатора подтвердил, что БпЛА атаковали регион. Оккупант также сообщил, что на Новошахтинском НПЗ вспыхнул пожар. Также известно по меньшей мере об 1 пострадавшем.

Есть повреждения и на Белгородщине. Так, в Шебекинском округе есть выбитые окна в домах, повреждены заборы и по меньшей мере 5 легковых автомобилей. О пострадавших в Белгородской области не сообщали.