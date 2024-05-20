Так, дроны атаковали Курскую область. Об этом со ссылкой на вражеские СМИ пишет 24 Канал.
Смотрите также Дроны атаковали Краснодарский край в России: горел еще один НПЗ
Что известно о взрывах в Курске
Около 3 ночи оккупанты заявили о якобы "опасности БПЛА" в Курской области. Захватчики снова грезили о якобы "успешной" работе "Пе-Ве-О". В частности, заявили, что в Обоянском районе якобы "сбили" два дрона.
Впрочем, в сети обнародовали видео мощного взрыва в Курске.
В Курске прогремели взрывы: смотрите видео
Дроны атаковали аэродром “Кущевская” и Славянский НПЗ
- Заметим, что накануне, 19 мая, накануне беспилотники атаковали военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ.
- Источники 24 Канала сообщили, что по вражеским объектам отработали дроны СБУ.
- Кстати, на аэродроме оккупантов были десятки самолетов. В частности, Су-34, Су-25, Су-27 и МиГ-29.
- Руководство Славянского НПЗ пожаловалось, что после нескольких громких прилетов завод остановил свою работу.