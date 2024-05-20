Так, дрони атакували Курську область. Про це з посиланням на ворожі ЗМІ пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи у Курську
Близько 3 ночі окупанти заявили про нібито "небезпеку БпЛА" в Курській області. Загарбники знову марили про буцімто "успішну" роботу "Пе-Ве-О". Зокрема, заявили, що в Обоянському районі начебто "збили" два дрони.
Втім, у мережі оприлюднили відео потужного вибуху у Курську.
У Курську прогриміли вибухи: дивіться відео
Дрони атакували аеродром "Кущевська" та Слов'янський НПЗ
- Зауважимо, що напередодні, 19 травня, безпілотники атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що по ворожих об'єктах відпрацювали дрони СБУ.
- До речі, на аеродромі окупантів були десятки літаків. Зокрема, Су-34, Су-25, Су-27 та МіГ-29.
- Керівництво Слов'янського НПЗ поскаржилося, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу.