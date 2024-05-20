Так, дрони атакували Курську область. Про це з посиланням на ворожі ЗМІ пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Курську

Близько 3 ночі окупанти заявили про нібито "небезпеку БпЛА" в Курській області. Загарбники знову марили про буцімто "успішну" роботу "Пе-Ве-О". Зокрема, заявили, що в Обоянському районі начебто "збили" два дрони.

Втім, у мережі оприлюднили відео потужного вибуху у Курську.

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