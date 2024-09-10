Ночью Россия была под ударом. Дроны посетили многие области, там вспыхнули пожары, в том числе и на топливных объектах.
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Что происходит 10 сентября на фронте и что в мире пишут об Украине
Воздушные силы ночью сбили 38 беспилотников
Оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46 ударными БПЛА типа Shahed из Курска и Ейска.
Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один – в направлении России, два – в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (вероятно, упали под воздействием средств РЭБ).
Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.
Ситуация на Луганщине
Кроме того, что россияне не прекращают обстрелы, они еще и давят на людей на оккупированных территориях. Например, закрывают учреждения культуры, а взамен обещают открыть "клубы на колесах", которые ничем не оборудованы. А еще усилили проверки на границе между "ЛНР" и Россией.
Если имеют информацию, что лицо желает выехать на подконтрольную правительству Украины территорию – задерживают на 10 суток для более детальной проверки. Пытаются удержать насильно,
– сообщил Артем Лысогор.
Последствия обстрелов Херсона
Российские военные попали в медицинское учреждение, детский сад, автомобильную парковку, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 24 частных дома. Также оккупанты повредили оборудование связи, газопроводы и частные автомобили. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения,
– написал Александр Прокудин.
Повреждены 15 частных домов, многоэтажка, автомобиль, 2 участка газопровода.
Потери врага на 10 сентября
Был удар по объектам критической инфраструктуры - Сумская ОВА
Ночью 10 сентября враг атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины БПЛА типа "Шахед". Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны области три вражеских беспилотника были уничтожены,
– написали в ведомстве.
Ночью российскую территорию атаковали 144 беспилотника
Какие российские регионы были под ударом 10 сентября:
- Как утверждает враг, только в Брянской области ликвидировали 72 БПЛА. Там был большой пожар возле "Роснефти".
- В Тульской области власти сообщили о двух сбитых БПЛА, обломки одного из которых упали "на одном из объектов топливно-энергетического комплекса". В минобороны сказали о 13 дронах.
- Над территорией Курской области якобы сбито 14 БПЛА самолетного типа.
- Четыре беспилотника были сбиты в Липецкой области, еще семь – в Калужской.
- На Орловщине был только один.
Россияне заявили о крупнейшей атаке беспилотниками по Москве
Столица государства-агрессора отбивалась от атаки ночью, сбили якобы 20 дронов. Впрочем, есть повреждения в трех домах, пятеро раненых и якобы одна погибшая.
Аэропорт Жуковский закрыли, там был прилет.
В Черном море фиксируют один российский корабль-ракетоноситель общим залпом до 4 "Калибров".
Удар по Черкасчине
В Черкасской области прогремели взрывы из-за "Шахедов", работает ПВО. Впоследствии стало известно, что поврежден инфраструктурный объект и дома, есть раненые.