08:20, 10 сентября

Кроме того, что россияне не прекращают обстрелы, они еще и давят на людей на оккупированных территориях. Например, закрывают учреждения культуры, а взамен обещают открыть "клубы на колесах", которые ничем не оборудованы. А еще усилили проверки на границе между "ЛНР" и Россией.

Если имеют информацию, что лицо желает выехать на подконтрольную правительству Украины территорию – задерживают на 10 суток для более детальной проверки. Пытаются удержать насильно,

– сообщил Артем Лысогор.