08:20, 10 вересня

Окрім того, що росіяни не припиняють обстріли, вони ще й тиснуть на людей на окупованих територіях. Наприклад, закривають заклади культури, а натомість обіцяють відкрити "клуби на колесах", які нічим не обладнані. А ще посилили перевірки на кордоні між "ЛНР" і Росією.

Якщо мають інформацію, що особа бажає виїхати на підконтрольну уряду України територію – затримують на 10 діб для більш детальної перевірки. Намагаються утримати насильно,

– повідомив Артем Лисогор.