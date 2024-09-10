Уночі Росія була під ударом. Дрони завітали до багатьох областей, там спалахнули пожежі, зокрема і на паливних об'єктах.
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Що відбувається 10 вересня на фронті та що у світі пишуть про Україну
Повітряні сили вночі збили 38 безпілотників
Окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46 ударними БпЛА типу Shahed з Курська та Єйська.
Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ).
Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.
Ситуація на Луганщині
Окрім того, що росіяни не припиняють обстріли, вони ще й тиснуть на людей на окупованих територіях. Наприклад, закривають заклади культури, а натомість обіцяють відкрити "клуби на колесах", які нічим не обладнані. А ще посилили перевірки на кордоні між "ЛНР" і Росією.
Якщо мають інформацію, що особа бажає виїхати на підконтрольну уряду України територію – затримують на 10 діб для більш детальної перевірки. Намагаються утримати насильно,
– повідомив Артем Лисогор.
Наслідки обстрілів Херсона
Російські військові поцілили в медичний заклад, дитячий садок, автомобільну парковку, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також окупанти пошкодили обладнання зв'язку, газопроводи та приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення,
– написав Олександр Прокудін.
Пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівку, автівку, 2 ділянки газогону.
Втрати ворога на 10 вересня
Був удар по об'єктах критичної інфраструктури - Сумська ОВА
Вночі 10 вересня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Сумщини БпЛА типу "Шахед". Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони області три ворожі безпілотники були знищені,
– написали у відомстві.
Вночі російську територію атакували 144 безпілотники
Які російські регіони були під ударом 10 вересня:
- Як стверджує ворог, лише у Брянській області ліквідували 72 БпЛА. Там була велика пожежа біля "Роснєфті".
- У Тульській області влада повідомила про два збиті БпЛА, уламки одного з яких впали "на одному з об'єктів паливно-енергетичного комплексу". В міноборони сказали про 13 дронів.
- Над територією Курської області нібито збито 14 БпЛА літакового типу.
- Чотири безпілотники було збито у Липецькій області, ще сім – у Калузькій.
- На Орловщині був тільки один.
Росіяни заявили про найбільшу атаку безпілотниками по Москві
Столиця держави-агресорки відбивалася від атаки вночі, збили нібито 20 дронів. Утім, є пошкоження у трьох будинках, п'ятеро поранених і нібито одна загибла.
Аеропорт Жуковський закрили, там був приліт.
У Чорному морі фіксують один російський корабель-ракетоносій загальним залпом до 4 "Калібрів".
Удар по Черкащині
На Черкащині пролунали вибухи через "Шахеди", працює ППО. Згодом стало відомо, що пошкоджено інфраструктурний об'єкт і будинки, є поранені.