Россию должны лишить членства в ЮНЕСКО, – Ермак об обстреле Святогорской лавры

Россияне продолжают доказывать, что у них в буквальном смысле нет ничего святого. Ведь обстреливают захватчики не только жилые дома, но и церкви.

Так, сегодня, 4 июня, российские захватчики артиллерией обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. На такой подлый поступок отреагировал уже ряд политиков, в том числе и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Был уничтожен Всехсвятский скит – место паломников и туристов. Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО, и она точно будет наказана за все преступления,

– заверил Ермак.

ЮНЕСКО – это международная организация, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которое при сотрудничестве своих членов-государств в области образования, науки, культуры способствует охране памятников культуры и другому.

По словам Ермака, Украина знает и понимает все планы российских захватчиков. Они хотят продвигаться дальше и идти на город Славянск, чтобы его захватить. Чтобы этого не произошло, Ермак и все украинские политики настаивают на поставке оружия.

"Россиян нужно остановить, для этого нам нужно больше оружия от западных партнеров", – сказал Ермак.

Напомним, что у России есть планы выйти на географические границы Луганской и Донецкой областей и таким образом объявить хоть какую-то "победу".

Реакции на обстрел Святогорской лавры

Российские кафиры обстреляли скит Святогорской Лавры. Там находились около 300 беженцев, среди которых младенцы. На территории начался масштабный пожар. Пламя полностью охватило главный храм. В здании тоже были и священники. Среди людей, которые пытались спастись, были инвалиды, пожилые люди и около 60 детей.

Отреагировал на этот очередной зверский поступок россиян и президент Владимир Зеленский . Он заявил, что им безразлично, что именно превращать в руины. Захватчики ведь ничего не видят на своем пути. Зеленский убежден, что российские кафиры прекрасно осознают, куда направлены их снаряды. Он также заявил, что ЮНЕСКО должно лишить варварскую Россию членства в организации, а ООН – способствовать полной дипломатической изоляции страны-террориста.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк также высказывал свое мнение об обстреле святыни россиянами. Он назвал такое варварство "дьявольским оскалом". По его словам, для этого русского мира нет ничего святого. Судя по действиям россиян, это действительно так, и их ничего не могу остановить перед убийствами.

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