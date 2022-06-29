Чтобы не сбежала от санкций: Украина работает, чтобы Россию внесли в "черный список" FATF

Украинские власти добиваются, чтобы Россию окончательно исключили из международной группы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.

FATF должна внести Россию в "черный список". Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает 24 канал.

К теме Еще один шаг стать "изгоем": Россию выгнали из всех руководящих органов FATF

Россия не сможет избежать санкций

Премьер объяснил, что такой шаг не позволит России избегать санкций и вести нормальные деловые отношения с кем-либо в мире.

Также Шмыгаль назвал еще одно достижение – конфискация всех российских активов за границей, замороженных после 24 февраля. Речь идет о сотнях миллиардов долларов.

Агрессора уже выгнали из всех руководящих органов FATF

Накануне FATF признала, что военные действия России против Украины противоречат основным принципам группы. Поэтому роль и влияние государства-агрессора ограничили.

Россия больше не может выполнять никаких руководящих или консультативных функций в FATF. Ее участие в руководящих органах прекращено, страну отстранили от любых управленческих решений.

Кстати, в Министерстве финансов Украины приветствовали решение FATF и призывают исключить Россию из организации.

Может заинтересовать – глава ОП рассказал о резолюции мирового лидерства от G7 и плане "Ермака-Макфола": видео