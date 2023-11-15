Украинский лидер подчеркнул, что эпоха российского влияния окончилась. Это – правильно.

Обратите внимание От этого выигрывает каждое государство на континенте – Зеленский о важности усиления Украины

Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это верно: российским террористам не место во главе важных интернациональных организаций. Международная роль России будет только ослабевать,

– подчеркнул Зеленский.

Как отреагировал Ермак

Андрей Ермак подчеркнул, что это решение – очень важное. Россия не раз атаковала в украинских городах и селах, в частности, исторические здания, объекты из охранной зоны ЮНЕСКО. Глава Офиса Президента подчеркнул, что террористам нет места в современном цивилизованном мире.

Россия атакует объекты из охранной зоны ЮНЕСКО – последние новости

Россия атакует объекты из охранной зоны ЮНЕСКО. В частности, это произошло во время удара по Одессе. Тогда пострадали:

Воронцовский дворец;

Дом Марини, Ашкинази;

Дом Серато и Верани;

Дом прибыльный Лерхе;

Дом Зонтага;

Дворец (объем фасадного здания);

Дворец Лопухина, Ралли, гостиница "Лондонская";

Дом Золотарева, Масса.

Также российские террористы обстреляли исторический центр Львова.