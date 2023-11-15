Український лідер наголосив, що епоха російського впливу закінчилася. Це – правильно.
Зверніть увагу Від цього виграє кожна держава на континенті, – Зеленський про важливість посилення України
Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме,
– наголосив Зеленський.
Як відреагував Єрмак
Андрій Єрмак наголосив, що це рішення – дуже важливе. Росія неодноразово атакувала в українських містах та селах, зокрема, історичні будівлі, об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО. Глава Офісу Президента наголосив, що терористам немає місця у сучасному цивілізованому світі.
Росія атакує об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО – останні новини
Росія атакує об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО. Зокрема, це сталося під час удару по Одесі. Тоді постраждали:
- Воронцовський палац;
- Будинок Маріні, Ашкіназі;
- Будинок Серато і Верані;
- Будинок прибутковий Лерхе;
- Будинок Зонтага;
- Палац (об'єм фасадної будівлі);
- Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський";
- Будинок Золотарьова, Маса.
Також російські терористи обстріляли історичний центр Львова.