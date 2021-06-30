Россию лихорадит перед "Прямой линией" с Путиным

Президент Российской Федерации Владимир Путин, из-за пандемии не проводил прямой линии с гражданами с 2019 года. Ведь весной 2020-го он самоизолировался в своём бункере в Ново-Огарёво тогда, когда ежесуточный прирост новых инфицированных на COVID-19 исчислялся сотнями.

Но в 2021-м он решил ее провести тогда, когда Россия окунулась в пандемический коллапс, с ежесуточным приростом новых инфицированных десятками тысяч.

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Стоит отметить, что именно факт роста заболевших и неизменный прогресс избыточной смертности от коронавируса в России, стране, где о создании вакцины от вируса было объявлено еще в июле 2020 года, масштабная вакцинация началась в декабре того же года, а на протяжении без малого как год все российские СМИ, эксперты и официальные лица заверяли, что российская вакцина лучшая в мире, и чуть ли не каждая страна стоит в очереди за ней, играет в этом году главную скрипку социально-общественной дестабилизации и недоверия властям.

То есть, если в 2020-м году абсолютную монополию Владимира Путина на власть пошатнула его самоизоляция, лишившая президента РФ доли влияния на регионы, то в 2021-м именно российская вакцина играет главную скрипку в коде на понижение и без того уже пониженного статуса первого лица государства.

Разумеется, с учетом того формата, в котором будет проведена данная "прямая линия" неудобных вопросов, более чем уверен – не будет задано, равно как и в рамках большой пресс-конференции в декабре 2020 года, когда были собраны лишь надежные и проверенные журналисты.

В рамках же нынешней прямой линии, граждане будут задавать свои вопросы президенту России в любом формате, как в формате телефонного звонка или видеообращения (чего, уверен, будет намного меньше, чем в былые времена), но и посредством SMS-сообщений, писем, телеграмм, телеграфа, рельсы… и т.д.

Между тем, с 2019 у населения России к президенту накопилось множество вопросов, которые звучат в социальных сетях, но остаются без ответов. Хотя, все они характеризуются общим общественным недовольством ситуацией в стране и полным отсутствием доверия к власти.

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Фактически, "прямая линия 2021" пройдет в формате максимально удобном для Владимира Путина, без какого либо холодного душа от граждан, находящихся на раскаленной пандемической сковородке, без учета всех сопутствующих острых проблем. И явно призванная снять напряженность и стабилизировать падающий рейтинг президента РФ, она лишь пошатнет и без того его шаткое положение.

И, что-то мне подсказывает, что этим не побрезгует воспользоваться один из конкурентов на трон всея России, при дворе Путина, подопечные которого стали резко менять отношение ко многим важным пропагандистским нарративам Кремля. Например, к "не имеющей аналогов" в мире вакцине "Спутник-V".

Фактически, попытка Владимира Путина продемонстрировать возвращение к активной политической деятельности, например как во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве, что было больше похоже на выгул американским президентом российского в свет, может завершиться для него полнейшим фиаско.

Фактически, именно тем фиаско, к которому Путин начал свой путь весной 2020-го.