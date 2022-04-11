Россию могут только заставить остановиться, – Зеленский к парламенту Южной Кореи

Президент Владимир Зеленский выступил 11 апреля перед парламентом Южной Кореи. Он заверил: надеяться на то, что Россия остановится сама – бесполезно.

Он рассказал обо всех разрушениях и потерях Украины из-за России. И останавливаться они не собираются, а наоборот готовят новое наступление, передает 24 канал.

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Нет и не может быть надежды, что Россия сама по себе просто остановится. Нет надежды, что разум восторжествует и российское руководство откажется от продолжения этой войны. Россию можно только заставить это сделать,

– заверил президент.

Он подчеркнул, что Украина сформировала антивоенную коалицию после начала этого жесткого вторжения России.

"Против нее применили уже беспрецедентные санкции, но их мало. Россия до сих пор не чувствует, что должна остановиться. Это значит, что нужно сделать еще больше", - сказал Зеленский.

Он также перечислил, какие шаги подразумевают:

полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой;

ограничить российский экспорт энергоресурсов;

мировые компании должны перестать быть спонсорами этого варварского государства.

По словам Зеленского, чем больше компаний перестанет там работать и платить налоги, тем скорее разум победит.

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