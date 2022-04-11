Він розповів про всі руйнування та втрати України через Росію. І зупинятися вони не збираються, а навпаки – готують новий наступ, передає 24 канал.

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Немає і не може бути надії на те, що Росія сама по собі просто зупиниться. Немає надії, що розум переможе і російське керівництво відмовиться від продовження цієї війни. Росію можна тільки змусити це зробити,

– запевнив президент.

Він підкрелив, що Україна сформувала антивоєнну коаліцію після початку цього жорсткого вторгнення Росії.

"Проти неї застосували вже безпрецедентні санкції, але їх замало. Росія досі не відчуває, що повинна зупинитися. Це означає, що потрібно зробити ще значно більше", – сказав Зеленський.

Він також перерахував, які кроки має на увазі:

повністю розірвати зв'язки російських банків зі світовою фінансовою системою;

обмежити російський експорт енергоресурсіїв;

світові компанії мають перестати бути спонсорами цієї варварської держави.

За словами Зеленського, им більше компаній припинить там працювати й платити податки, тим швидше розум переможе.

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