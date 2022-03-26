Россию не наказали за репрессии мусульман в Крыму – как и за преступления в Украине, – Зеленский

Владимир Зеленский выступил на 20-м форуме в Дохе. Во время своего выступления президент отметил, что за репрессии против мусульман Россия до сих пор не понесла никакой ответственности.

В своем обращении Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина – страна разнообразия и мирного сосуществования этносов и религий. В то же время российские военные – смертельная угроза для всех украинцев, передает 24 канал.

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Россию все еще не наказали ни за одно преступление против Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что в заблокированном российскими наемниками Мариуполе проживает около 4 тысяч мусульман. И что в мечети города в течение трех недель скрывается около 80 человек, чтобы спастись от вражеских снарядов. Это и женщины, и дети, и люди почтенного возраста.

Смотрите видео обращения Зеленского на форуме в Дохе:

Однако Россия не останавливается. Она круглосуточно бомбит город и обстреливает его. Уже 90% зданий, отметил Владимир Зеленский в Мариуполе разрушено. От рук наемников погибли тысячи людей.

Но Россия не получила за это ни одного ощутимого наказания. Как, кстати, не получила наказания за то, что делала после захвата нашего Крыма,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что российские репрессии прежде всего направлены на мусульманскую часть населения полуострова.

Достойно внимания – вечернее обращение Зеленского за 25 марта – смотрите видео: