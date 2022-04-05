Россию не собираются исключать из Совета Безопасности ООН

Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что исключение России из Совета Безопасности ООН "не предусмотрено".

Об этом она сказала во время пресс-конференции 4 апреля. При этом Вудворд добавила, что во вторник 5 апреля состоится заседание по военным преступлениям России в Буче.

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Исключение страны-агрессора из Совбеза ООН пока не предвидится.

В течение последних пяти с половиной недель шла дискуссия о том, нужно ли исключить Россию из Совета Безопасности. Это не предусмотрено,

– сказала она журналистам.

Вудворд заявила, "что все, что мы можем сделать, это убедиться, что Россия выполняет свои обязательства как постоянный член Совбеза".

На вопрос журналистки по пункту 27.3 в уставе ООН, по которому определенное государство могут лишить права голоса по поводу конфликта, в котором она принимает непосредственное участие, Вудворд сказала, что "до этого не добрались". Поэтому Совбез ООН планирует "изолировать Россию и заставить ее вывести войска", используя рычаги влияния, которые имеет.

Исключат ли Россию в Совете ООН по правам человека

Вопрос о прекращении права голоса России в Совете ООН по правам человека поднимут на Генеральной Ассамблее организации в ближайшие дни. Вудворд заявила, что Великобритания поддерживает призыв США по этому вопросу.

Великобритания созовет завтра заседание Совбеза ООН по Украине,

– заявила Вудворд.

Там планируется обсудить доказательства военных преступлений России в Украине, в частности в Буче.

Постоянная представительница Великобритании в ООН заявила, что Британия будет использовать свое председательство в Совете Безопасности, чтобы "обеспечить прозрачность, подотчетность и справедливость".

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