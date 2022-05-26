Она призывает всех союзников сохранять решительность, поддерживая Украину в противостоянии с российской агрессией. Более того, следует отказаться от мыслей о том, что Путина можно хоть как-то умиротворить. Это Лиз Трасс озвучит во время выступления 26 мая в Боснии и Герцеговине.

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Весь мир должен усвоить исторический урок

Глава МИД Великобритании также постарается достучаться до тех, кто не спешит противостоять Владимиру Путину. Представителям этих государств она попытается донести, что "все должны усвоить урок истории".

Российскую агрессию нельзя умиротворить. Ее нужно встретить с силой. Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине,

– озвучит Трасс, обращаясь к вооруженным силам Боснии и Герцоговины.

Лиз Трасс подчеркнеть важность непреклонности. Это, по мнению главы МИД Великобритании, поможет Украине победить. Но для этого необходима как военная поддержка, так и продолжение введения санкций.

Глава министерства убеждена, что весь мир просто не имеет права "убирать ногу с педали акселератора". И это ее заявление будет ярко дополнять сказанное коллегой из Германии. Так, Анналена Бербок призвала не поддаваться "усталости от войны".

Заметим, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором Россия сложит оружие. По его мнению, это произойдет только тогда, когда страна-агрессор будет близка к поражению. И пока в Кремле не поймут, что окончательно ослабли, война будет продолжаться.

Украине пока не о чем договариваться с Россией

Представители некоторых государств всячески призывают украинские власти попытаться сесть за стол переговоров с Россией. Мол, и война скорее закончится, и лицо ботоксному диктатору Путину нужно сохранить.

Во время Украинского завтрака, который проходил в рамках Форума в Давосе, Владимир Зеленский отметил, что готов к переговорам. Но о них можно будет думать только после прекращения войны. Да и то не факт, что встреча состоится с действующим главой Кремля.

До этого президент Украины дал интервью японскому изданию NHK. В нем он четко озвучил условие, при котором можно будет проводить переговоры. Это, подчеркнул Владимир Зеленский, – освобождение украинских территорий, которые россияне оккупировали после 24 февраля.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович тоже высказался по теме переговоров. Если они провалятся, то Донбасс нужно будет освобождать из-под оккупации военным путем. Но, отметил Арестович, соответствующее решение станет причиной многих жертв со стороны Украины.

Отметим, что в Украине о приостановлении переговорного процесса со страной-агрессором заговорили 17 мая. Соответствующее заявление озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия пытается искать в Украине нацизм, хотя сама незаметно для себя стала его источником. Так что пока она этого не поймет, обсуждать мирный процесс там просто не с кем.

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