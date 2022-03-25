Россия решила "достать" Запад и сказала, что "недружественные страны" будут платить за газ в рублях. Хотели повлиять на решение постепенно избавиться от российского газа.

Газовый фронт

Несколько слабаков нашлось: Молдова согласилась, Болгария, говорят, думает. Все остальные Россию послали: быстро и решительно. Учитывая Германию, получающую 40% своего газа из России. До сих пор, к сожалению. А также Австрию, Польшу и само собой Японию.

К теме Кто из друзей Путина в Европе вставляет палки в колеса Украине

Большинство участников европейского энергорынка поставили Россию на место / Фото 24 канала

Прорыв в санкциях Кремлю пробить не удалось, и "на слабо" Запад уже не возьмешь. А между тем было бы неплохо, чтобы Евросоюз защищал транзит газа через Украину.

Украина продолжает качать российский газ и тем самым Кремль зарабатывает во время открытой агрессии. Считаю, что это политическая и моральная ответственность ЕС защитить тех, кто защищает нужный Евросоюзу транзит. Никак иначе.

Актуально – немецкие компании добровольно начали отказываться от энергоресурсов из России: смотрите видео